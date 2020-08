Champions League, Frauen: VfL Wolfsburg erhält Lob von Fritz Keller

"Dennoch können die Wolfsburgerinnen sehr stolz sein auf eine herausragende Saison, in der sie neben den Erfolgen in der Meisterschaft und im DFB-Pokal auch in der Champions League überzeugt haben und erst im Finale zu stoppen waren", erklärte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes nach dem 1:3 (0:2) des VfL im Endspiel gegen Titelverteidiger Olympique Lyon auf der Homepage des DFB (dfb.de).