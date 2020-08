NBA, Playoffs: Jamal Murray und Denver Nuggets erzwingen Spiel 7 gegen Jazz

Wilde Dreier und Monsterdunks! So spektakulär ist die NBA-Bubble

Jamal Murray von den Denver Nuggets erzielt im dritten Playoff-Spiel in Folge mindestens 40 Punkte und erzwingt dadurch ein Spiel sieben für die Denver Nuggets.

Spiel sechs der Best-of-seven-Serie entschieden die Nuggets mit 119:107 zu ihren Gunsten und wandelten damit einen 1:3-Rückstand in der Serie in die Chance aufs Weiterkommen um.

Überragender Mann bei der Franchise aus Colorado war wieder einmal Jamal Murray. Der Guard erzielte 50 Punkte, sammelte fünf Abpraller ein und verteilte sechs Korbvorlagen. Es war bereits das dritte Spiel in Folge, bei dem Murray mindestens 40 Punkte erzielte.

Nur Jordan bislang besser als Murray

Laut ESPN hat bislang nur Michael Jordan (vier Spiele) in mehr Playoff-Partien in Folge die 40-Punkte-Schallmauer geknackt.

Nun entscheidet also Spiel sieben, welcher der beiden Topscorer weiter für ein Offensivfeuerwerk in den Playoffs sorgen darf. Gegner für das siegreiche Team sind die Los Angeles Clippers, die sich in sechs Spielen gegen die Dallas Mavericks durchsetzten.