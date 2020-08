NBA, Playoffs: Boston Celtics schlagen Toronto Raptors, Daniel Theis stark

In den NBA-Playoffs steht die Halbfinal-Serie der Eastern Conference auf dem Programm. Im ersten Spiel gelingt den Celtics gegen den aktuellen Champions ein Sieg.

Bärenstarke Leistung der Boston Celtics zum Start in die Halbfinal-Serie der NBA-Playoffs.

In der Best-of-Seven-Serie der Eastern Conference siegte das Team um den Deutschen Daniel Theis in der ersten Partie klar mit 112:94 gegen Titelverteidiger Toronto Raptors.

Celtics gewannen fast alle Partien

Beide Team trafen in der laufenden Saison bereits fünf Mal aufeinander, vier Mal siegte Boston. Die zweite Begegnung steigt am Dienstag.

Für beide Teams war es die erste Partie nach dem NBA-Spielerstreik. Die Milwaukee Bucks, die ebenfalls im Halbfinale der Eastern Conference stehen, hatten am Mittwoch ihr Playoff-Spiel aus Protest gegen Polizeigewalt in den USA boykottiert. Die NBA hatte daraufhin pausiert und den Spielbetrieb am Samstag wieder aufgenommen.