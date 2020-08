Champions League: Frauen des VfL Wolfsburg unterliegen Olympique Lyon 1:3

Im Showdown um Europas Frauenfußball-Krone hat sich der VfL Wolfsburg wieder die Zähne an den Unbezwingbaren von Olympique Lyon ausgebissen. Der defensiv zu anfällige Meister und Pokalsieger unterlag dem Titelverteidiger im Champions-League-Finale in San Sebastian 1:3 (0:2) und scheiterte wie in den Endspielen 2016 und 2018 an der Übermannschaft aus Frankreich.