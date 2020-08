Tour de France 2020: 3. Etappe heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Nach einem packenden Schlusssprint am Vortag wartet am dritten Tag der Tour eine vermeintlich leichte Etappe auf die Fahrer. Der Schein trügt jedoch.

Nach zwei Etappen, die wieder an der französischen Riviera endeten, peilen die besten Radfahrer der Welt am Montag das Tor zur Provence an. Start der heutigen Etappe ist um 12:10 in Nizza (Tour de France: Alle Etappen im SPORT1-LIVETICKER).