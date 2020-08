Anzeige

Golf: Martin Kaymer wird bei UK Championship Dritter Kaymer verpasst Turniersieg knapp

SID

Martin Kaymer spielt bei den UK Championship ein starkes Turnier und verpasst den Sieg am Ende nur knapp. Er lag jedoch lange in Führung.

Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer (Mettmann) hat seinen ersten Toursieg seit sechs Jahren knapp verpasst. Der zweimalige Major-Gewinner musste sich in einem spannenden Finale bei der UK Championship auf dem früheren Ryder-Cup-Platz The Belfry im englischen Sutton Coldfield nach 275 Schlägen mit dem dritten Platz begnügen.

Den Sieg machten der erst 19 Jahre alte Däne Rasmus Höjgaard und der 20 Jahre ältere Südafrikaner Justin Walters in einem Stechen aus. Beide hatten 274 Schläge benötigt. Gemeinsam Dritter mit Kaymer wurde der Franzose Benjamin Hebert.

"Natürlich ist es etwas enttäuschend, wenn man lange in Führung liegt und so spät auf der Runde ein relativ leichtes Par 5 nicht nutzen kann und sogar ein Bogey macht", teilte Kaymer dem SID mit, am Ende aber überwog die Zufriedenheit: "Alles in allem war es aber eine gute Woche, ich habe über vier Tage konstant gut gespielt und kann viel Positives mit nach Valderrama (nächstes Turnier, Anm. d. Red.) nehmen, auf einen Platz, den ich mag und der mir in der Vergangenheit gelegen hat."

Kaymer lange in Führung

Bis zu seinem 15. Loch hatte Kaymer noch scheinbar sicher in Führung gelegen. Mit dem vierten Birdie des Tages baute er seinen Vorsprung auf zwei Schläge aus. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer, Höjgaard zog mit einem Eagle an der 17 mit dem Deutschen gleich. Ein Bogey am relativ leichten Loch 17 kostete den im Schlussflight gestarteten Kaymer dann den ersten Tour-Sieg seit seinem Triumph bei der US Open 2014.

Kaymer war als Zweiter hinter Spitzenreiter Justin Walter aus Südafrika auf die letzten 18 Löcher gegangen und hielt dem Druck stand. Der Rheinländer, ehemalige Nummer eins der Weltrangliste, übernahm mit seinem dritten Birdie des Tages an der 13 die Führung in einem engen Kampf an der Spitze des Leaderboards. Zeitweise lagen gleich sechs Profis schlaggleich vorn.

Kaymer hat damit weiter elf Siege auf der Europa-Tour auf seinem Konto, dazu zählt neben der US Open 2014 auch die US PGA Championship 2010, sein erster der beiden Major-Triumphe.

Den Grundstein zur tollen Ausgangslage hatte Kaymer am Samstag mit einer 66er-Runde nach acht Birdies und zwei Bogeys gelegt. "Es war vielleicht der härteste Tag", sagte Kaymer nach Rundenende: "Aber ich habe den Ball die letzten drei Tage ganz gut getroffen."