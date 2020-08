Anzeige

Junioren-Preis bei Galopp-Rennen in Düsseldorf: Überraschung von Salonlove Große Überraschung in Düsseldorf

Salonlove sorgte beim Junioren-Preis in Düsseldorf für eine Überraschung © Imago

D. Galopp

Das Ergebnis des Junioren-Preises in Düsseldorf hält eine faustdicke Überraschung bereit. Salonlove sichert sich mit Jockey Clement Lecoeuvre den Sieg.

Zwei Rennen für Nachwuchsgalopper standen im Zentrum der zwölf Leistungsprüfungen am Sonntag in Düsseldorf. Mit einer Riesenüberraschung endete der Große Junioren-Preis der Noratis West GmbH (Listenrennen, 12.500 Euro, 1.600 m), als die von Andreas Suborics in Köln für das Gestüt Wittekindshof trainierte zweijährige Stute Salonlove mit Jockey Clement Lecoeuvre dank eines fulminanten Endspurts gewann. (Galopp: ausgewählte Events LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Die Lawman-Tochter, die bei ihrem Kölner Erstauftritt nach einem ungünstigen Start noch keine Rolle gespielt hatte, präsentierte sich in diesem traditionsreichen Highlight, in dessen Siegerliste viele hochkarätige Galopper stehen, wie verwandelt. Als 17,8:1-Außenseiterin trumpfte Salonlove auf den letzten Metern enorm auf und kam noch sehr leicht zum ersten Karrieretreffer vor der stark nachsetzenden Milka und der an der Spitze bestens standhaltenden Demonstration.

Anzeige

Der heiße Favorit Eaststorm ließ von zweiter Position aus früh nach und enttäuschte als Vierter vor der Novizin Hielka. Kickandwin und der stark beachtete Nante folgten in deutlichem Abstand.

"Salonlove ist eine sehr gute Stute", versicherte Jockey Clement Lecoeuvre. "Beim ersten Start war sie noch sehr unerfahren gewesen, nun hatte sie sich weiter verbessert." Trainer Andreas Suborics sagte: "Bei ihrem ersten Start hatte sie auf der Heimatbahn wohl gedacht, es sei nur ein Training. 1.300 Meter damals waren zu kurz. Heute wirkte sie viel wacher und hatte direkt eine Super-Position. Als sie außen eingesetzt wurde, war Salonlove sofort das am besten gehende Pferd und hat eine tolle Steigerung gezeigt", berichtete Andreas Suborics.

Der Jubel des Besitzer-Ehepaars Dieter und Erika Ulbricht war über die gesamte Rennbahn zu hören – der 2,6:1-Favorit Der Prince beherrschte mit einer beeindruckenden Leistung im Großen Preis des LAKI’S im Kö-Quartier – BBAG Auktionsrennen (52.000 Euro, 1.400 m) die Gegner. Dass der zweijährige Waldpark-Sohn auch bei seinem zweiten Karrierestart ungeschlagen bleiben würde, war früh zu sehen.

Denn von dritter Position aus setzte er sich früh deutlich von Augustinus und dem im Mitbesitz von Klaus Allofs stehenden und noch stark anpackenden Quello ab und brachte 25.000 Euro auf das Konto seiner Eigner. Axel Kleinkorres trainiert den Hoffnungsträger in Mülheim, der bei der BBAG-Auktion nur 8.500 Euro gekostet hatte und aus der Zucht der Stiftung Gestüt Fährhof stammt. Es war die perfekte Werbung für die Jährlingsauktion am 4. September in Iffezheim.

"Er hatte sich weiter gesteigert. Heute ist er gut abgekommen und war dann etwas fleißig. Wir haben auf die Lücke gewartet und waren fast noch einen Tick zu früh vorne, dann hat er Riesenspeed gezeigt", signalisierte Jockey Adrie de Vries nach einem Bilderbuch-Rennverlauf. Das Ferdinand Leisten-Memorial am 17. Oktober in Baden-Baden könnte das nächste Ziel sein.

Die "Sonne" geht auf

Die Nachkommen von Deckhengst Soldier Hollow beherrschten das einleitende Rennen für zweijährige Stuten über 1.400 Meter, denn der Klasse-Beschäler stellte die beiden Erstplatzierten. In einem packenden Endkampf lösten sich Gestüt Röttgens Alaskasonne (9,7:1) und die Favoritin Dibujaba früh von Donna Florentina und der übrigen Konkurrenz, wobei die von Markus Klug erstmals aufgebotene Lady in der Schlussphase die größeren Reserven entwickelte. Jockey Martin Seidl über die für den Preis der Winterkönigin genannte Alaskasonne: "Ich habe mit ihrer Mutter schon schöne Rennen gewonnen. Alaskasonne ist ein sehr eifriges Pferd, das mir schon im Training sehr gefallen hatte."

Theodora zündet den Turbo

Großen Eindruck hinterließ auch der Erfolg von Gestüt Wiesengrunds Theodora (8,6:1) in einem 1.700 Meter-Rennen für die Youngsters. Vom letzten Platz schoss die von Waldemar Hickst in Köln vorbereitete Tochter des früheren Star-Galoppers Ito mit Formjockey Marco Casamento noch an Liban und Sky Out vorbei. Gerade einmal 2.000 Euro hatte die Stute als Fohlen bei der BBAG-Auktion gekostet. Nun könnte sie diverse Auktionsrennen oder den Preis der Winterkönigin ansteuern. "Bei ihrem Debüt war die Distanz etwas kurz gewesen, sie brauchte auch heute etwas Zeit, um auf die Beine zu kommen. Hier hat sie richtig guten Speed gezeigt", verriet Marco Casamento.

Claudio Pizarro, Thomas Müller, Sir Alex Ferguson: Viele Fußballer haben ein Faible für den Galopprennsport. Ein früherer deutscher Profi agiert sogar als Galopptrainer. SPORT1 zeigt Akteure aus dem Fußballgeschäft, die es zum Galopp gezogen hat © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago/iStock Als Sir Alex Ferguson (hier mit seinem Top-Pferd Rock of Gibraltar) noch Teamchef von Manchester United war, konnte es passieren, dass eine Trainingseinheit ausfiel und Ferguson lieber die Morgenarbeit der Pferde auf der Rennbahn in Newmarket verfolgte © Getty Images Der heute 78-Jährige gilt als Pferdenarr. Nicht nur als Teamchef war Ferguson eine Legende, gewann mit Manchester United in knapp 27 Jahren 38 Titel. Auch als Mitbesitzer mehrerer hochkarätiger Galopper machte sich Ferguson einen Namen. Hier liest er Spitzenjockey Frankie Dettori die Leviten © Getty Images Und Sir Alex ist bei weitem nicht der einzige Akteur aus dem Fußballgeschäft mit einem Hang zum Galopprennsport. Durch Ferguson kam auch Englands einstiger Star Michael Owen zum Pferderennen. Der frühere Nationalspieler besitzt nicht nur eigene Rennpferde, sondern tritt auch als Züchter auf © Imago Anzeige Selbst als Jockey hat sich Owen (hier bei der Siegerehrung nach dem Sieg seines Pferdes Brown Panther in Dubai 2015) sogar schon probiert - bei einem Wohltätigkeitsrennen im ehrwürdigen Ascot. "Ich bin in einem Stück zurück und hatte die Zeit meines Lebens", sagte er anschließend. Als Belohnung erhielt er eine Urkunde von Prinz Charles © Imago Als Galoppexperte unter den Bundesligaspielern gilt insbesondere Claudio Pizarro. Gemeinsam mit Tim Borowski und Thomas Müller, dessen Ehefrau Lisa Dressurreiterin ist, gründete er einst die Besitzergemeinschaft Stall 24. Dessen Pferde liefen nicht nur durchaus schnell, sondern hatten auch Namen mit Bezug zum Fußball - wie etwa Mia san Triple © Imago Lisa und Thomas Müller (hier mit Trainer John David Hillis) sind vor allem in München-Riem immer wieder mal auf der Galopprennbahn zu sehen © Imago Neben Pizarro haben auch Kölns Torhüter Timo Horn (hier als Beobachter des Trainings in Köln-Weidenpesch) und Nick Proschwitz Verbindungen zum Galopp. Kalifornia Queen steht im Besitz von Torjäger Proschwitz und Spielerberater Lars-Wilhelm Baumgarten © Imago Anzeige Proschwitz etwa durfte sich mit Braunschweig nicht nur über den Aufstieg in die 2. Liga freuen, sondern in diesem Jahr über den Sieg der Stute Kalifornia Queen in einem bedeutenden Rennen in Berlin Hoppegarten © Imago Spielerberater Lars-Wilhelm Baumgarten (r.) musste zuletzt beim Deutschen Derby, dem bedeutendsten klassischen Rennen für dreijährige Pferde, eine Enttäuschung verkraften. Der große Favorit Wonderful Moon belegte nur Platz sechs © Imago Wie Baumgarten hat auch Manager Klaus Allofs eine große Leidenschaft für den Galoppsport. Der frühere Spieler und Manager wurde schon als Kind von seinem Opa auf die Düsseldorfer Rennbahn mitgenommen. Mit 18 Jahren beteiligte er sich erstmals an einem Vollblüter. Während seine Mitspieler auf mehr Pferdestärken standen, verzichtete Allofs für sein erstes eigenes Pferd, die Stute Wadima, auf schnelle Autos, fuhr stattdessen einen Simca LS für 300 Mark © Imago Nach einer Pause stieg Allofs 2010 wieder in den Sport ein. Gemeinsam mit "Pferdeflüsterer" Monty Roberts besuchte er die Trainingszentrale der Stiftung Gestüt Fährhof, stieg in eine Beteiligung mit Fährhof-Chef Andreas Jacobs ein. Die Farben, in denen die Jockeys reiten, sind eine Reminiszenz an seinen ersten Fußballverein. Das lila-weiß quergestreifte Jersey und die weiße Kappe mit lila Stern erinnern an den Klub TuS Gerresheim. Die Hoffnungen von Allofs ruhen derzeit auf dem Pferd Potemkin © Imago Anzeige Ein früherer Fußball-Profi, der inzwischen sogar als Galopp-Trainer tätig ist, ist Markus Münch. 164 Mal spielte Münch in der Bundesliga, mit Panathinaikos Athen wurde er griechischer Meister. Nach dem Karriereende als Fußballer sattelte Münch um, machte die Lizenz als Galopptrainer. Inzwischen ist er erfolgreich im Nachbarland Frankreich tätig © Imago

Anzeige

"Süßer Sieg" für Marshmallow

Für Deckhengst Soldier Hollow schloss sich in einer 1.700 Meter-Prüfung für dreijährige Pferde gleich der nächste Treffer an, als Gestüt Brümmerhofs Marshmallow für Trainer Peter Schiergen zur Quote von 11,1:1 ein glänzendes Debüt hinlegte. Nach einem bestens eingeteilten Ritt von Lukas Delozier wehrte die Stute Fascinating Lips und die Favoritin Meadowsweet sicher ab.

Einen überraschenden Favoritensturz gab es in einer 1.600 Meter-Konkurrenz für Dreijährige. Der zu einem Totokurs von 1,2:1 angetretene Palimero wurde nach langer Führung noch klar von Christoph Hoschbachs Andrew (4,9:1) und Andrasch Starke abgefangen. Der Rock of Gibraltar-Sohn aus dem Kölner Champion-Stall von Henk Grewe präsentierte sich gegenüber seinem Einstand im Mai klar verbessert. Lovely Melody stand bald als Dritte fest. "Ich musste Andrew schon früh bemühen, aber eingangs der Geraden kam er an Palimero heran, und er ging weiter und war dann schnell überlegen", erklärte Starke.

Der erste Saisontreffer von Yasmin Almenräders Sigismund (7,4:1) wurde in einem 1.600 Meter-Handicap perfekt. Anna van den Troost trat mit dem Wallach aus Mülheim Mitte der Zielgeraden gegen Damanda’s Dream und So Soon rechtzeitig auf den Plan.

Sensation durch Ideal Approach

Eine gewaltige Sensation erlebte man im Ausgleich II über 1.700 Meter. Hier bekam der tschechische Gast Ideal Approach für Trainer Lubos Urbanek, der eigentlich schon überlaufen schien, mit Jockey Martin Laube ganz zuletzt noch einmal den zweiten Wind und schob sich mit Hals-Vorsprung wieder an dem schon in Sicherheit geglaubten Top-Favoriten Dantes vorbei. 54,1:1 war die Mega-Quote auf den achtjährigen Wallach. Wissam war als Dritter ebenfalls nicht weit zurück.

Aviateur Vierter in Deauville