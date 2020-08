Ligue 1: Niko Kovac feiert mit AS Monaco ersten Sieg beim FC Metz

Monaco rettet in Unterzahl ersten Saisonsieg für Kovac

In der Tat schnupperte Metz in der Folge am Ausgleich. Nach gut einer Stunde scheiterte Fabien Centonze am Pfosten. In der Schlussphase zwang Vincent Pajot per Kopf Monaco-Keeper Benjamin Lecomte (80.) zu einer Glanztat. In der Nachspielzeit rettete erneut Lecomte mit einer Parade nach einem direkten Freistoß von Papa Ndiaga Yade Monaco die drei Punkte (90.+6).