WWE Payback 2020 heute: Live-Stream, TV, Match-Card

Die Matches bei WWE Payback 2020:

WWE Universal Championship No Holds Barred: The Fiend (c) vs. Braun Strowman vs. Roman Reigns

WWE United States Championship: Apollo Crews (c) vs. Bobby Lashley

WWE Women's Tag Team Championship: Bayley & Sasha Banks (c) vs. Nia Jax & Shayna Baszler

Keith Lee vs. Randy Orton

Rey & Dominik Mysterio vs. Seth Rollins & Murphy

Matt Riddle vs. King Corbin

Big E vs. Sheamus

Liv Morgan & Ruby Riott vs. The IIconics (Kickoff-Show)