Schalke 04 in der Kaderanalyse: Wo dringend Nachholbedarf herrscht

Hinter dem FC Schalke 04 liegt eine Saison zum Vergessen. Nach nur einem Sieg in der Rückrunde beendeten die Königsblauen die Spielzeit 2019/20 auf Platz zwölf.

Auch finanziell ist der Verein alles andere als auf Rosen gebettet. Daher gilt in diesem Sommer: Kein Spieler ist unverkäuflich! Um eine erneute Horror-Saison zu verhindern, brauchen die Knappen vor dem Saisonstart am 18. September gegen den FC Bayern allerdings noch dringend Verstärkung.

McKennie-Leihe "wirtschaftlich sinnvollste" Option

Um einkaufen zu können, müssen die Blau-Weißen jedoch erst verkaufen. Das zeigt auch der Transfer von Weston McKennie zu Juventus Turin. Der US-Amerikaner entwickelte sich in den vergangenen Jahren bei den Knappen zu einem wichtigen Leistungsträger, durfte in diesem Sommer jedoch den Verein verlassen, um die finanziell angespannte Lage beim Traditionsklub zu entspannen.

Für den 22 Jahre alten Mittelfeldspieler zahlt Juve eine Leihgebühr in Höhe von 4,5 Millionen Euro. Weitere 18,5 Millionen Euro werden bei Erreichen der Champions League fällig.

Die Leihe McKennies ändert aber nichts daran, dass Schalkes Kader wenige Wochen vor dem Saisonstart im DFB-Pokal am 13. September total unausgewogen ist. Im Mittelfeld herrscht auch nach dem Abgang des US-Amerikaners ein Überangebot. Zehn Spieler kämpfen um drei bis vier Stammplätze. Routinierte und teure Spieler wie Sebastian Rudy oder Nabil Bentaleb dürften sich auf Dauer nicht mit der Reservistenrolle anfreunden wollen.

Neuzugang soll für mehr Torgefahr sorgen

Das 1:0 im Test gegen Aris Saloniki zeigte zudem einmal mehr, dass es vorne im Sturm gewaltig klemmt. Zwar netzte in Ahmed Kutucu ein Stürmer, aber viel Durchschlagskraft entwickelten die Königsblauen gegen die Griechen nach vorne nicht. Dies soll die Verpflichtung von Vedad Ibisevic ändern. Mit dem Routinier ist sich Schalke einig, der 36-Jährige weilt bereits für den Medizincheck in Gelsenkirchen und soll im Lauf der nächsten 24 Stunden einen Ein-Jahres-Vertrag unterschreiben, bevor er am Donnerstag ins Training einsteigt.