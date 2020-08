Lionel Messi: Vertrag beim FC Barcelona laut La Liga noch gültig

Spaniens La Liga hat in einem offiziellen Statement zur Vertrags-Situation von Lionel Messi beim FC Barcelona Stellung genommen - und das Arbeitspapier für weiterhin gültig erklärt.

Messi war am Sonntag zuvor dem inoffiziellen Auftakt in die Vorbereitung ferngeblieben, während sich der Rest der Mannschaft den ersten Coronatests unterzog. Damit ist auch klar, dass Messi am Montag das Training mit seinen Teamkameraden nicht aufnehmen kann.