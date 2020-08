Timo Werner nach Traum-Debüt für FC Chelsea: Zwei Gesichter des Ex-Leipzigers

Timo Werner (2.v.l.) wechselte in diesem Sommer von RB Leipzig zum FC Chelsea © Imago

Zu seiner Ehrenrettung sei erwähnt, dass das Kopfballspiel nicht unbedingt zu den ausgewiesenen Stärken des 1,81 Meter großen Angreifers zählt. Sein neuer Coach Frank Lampard war daher auch insgesamt sehr zufrieden mit dem Auftritt seines Neuzugangs, für den Chelsea 53 Millionen Euro Ablöse an RB Leipzig überwies.

Lampard lobt Werner nach Chelsea-Debüt

Ein vielversprechender Start, der große Hoffnungen weckt. Die Fans der Blues befinden sich bereits im Werner-Fieber. Es gilt die Wette, dass der Schwabe in der anstehenden Saison sogar den Goldenen Schuh als Europas Top-Torjäger holen könnte.

Werner weckt große Hoffnungen bei den Blues

Die zu Extremen neigende englische Boulevardpresse schlägt in die gleiche Kerbe. "Es wird erwartet, dass Werner zu Chelseas Top-Torschützen gehören wird und er hat eine erste Duftmarke gesetzt", schrieb etwa der Mirror .

Letztlich sei Lampard der Hauptgrund für seinen Wechsel an die Stamford Bridge gewesen, erklärte Werner kürzlich dem Klub-TV der Blues. "Wir sprachen viel über Dinge wie das System, wie er spielen will und mich spielen sieht, und wie das System zu mir passt", sagte Werner.

Bei seinem Debüt lief der Ex-Leipziger in Lampards 4-3-3 im Sturmzentrum auf, wo Tammy Abraham als sein Hauptkonkurrent gilt. Werner kann auch über die Flügel agieren und dort seine Schnelligkeit ausspielen, zieht dabei aber immer gerne ins Zentrum. "Ich bin ein Spieler, der ungern einfach in der Mitte rumsteht und wartet - ich suche auch gerne meine Wege nach außen und schaffe mir Platz", beschrieb Werner einmal selbst seinen Stil.

Starke Torquote vs. lange Durststrecken

Seine letzte Saison in Leipzig schloss er mit 28 Bundesligatoren als bester deutscher Stürmer ab, insgesamt gelangen ihm in 159 Pflichtspielen 95 Tore für die Sachsen - eine stolze Quote. Dennoch gab es auch immer wieder Durststrecken.