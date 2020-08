Mick Schumacher bei Sprint von Spa Zweiter hinter Schwarzmann

Mick Schumacher fährt wie auch schon am Samstag beim Sprintrennen von Spa aufs Podium. Nur sein Teamkollege Robert Schwarzmann ist noch schneller.

Mick Schumacher hat in der Formel 2 seinen sechsten Podestplatz der laufenden Saison erobert. Im Sprintrennen von Spa wurde der 21 Jahre alte Prema-Fahrer am Sonntag Zweiter hinter seinem Teamkollegen Robert Schwarzman (Russland).

"Sorry, dass der Start nicht so gut funktioniert hat, aber danke, danke für dieses tolle Auto", funkte Schumacher in die Prema-Box.