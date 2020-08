Lionel Messi: Teamkollege will angeblich Nummer 10 bei Barcelona

Martin Braithwaite hat sich beim FC Barcelona bislang nicht sonderlich in den Vordergrund gespielt. Umso überraschender, dass er nun das Erbe von Lionel Messi antreten will.

Am Sonntag versammelte sich die Mannschaft des FC Barcelona um 10.15 Uhr am Trainingsgelände, um sich auf das Corona-Virus testen zu lassen. Voraussetzung für die am Montag beginnende Vorbereitung der Katalanen.