Lionel Messi vom FC Barcelona um Rückkehr nach Argentinien gebeten

Die Zukunft von Lionel Messi steht in den Sternen. Geht es nach Argentiniens Präsident, soll sie in seiner Heimat liegen.

Der argentinische Superstar blieb am Sonntag dem inoffiziellen Start in die Vorbereitung beim FC Barcelona fern , die Zeichen stehen mehr denn je auf Abschied. Mögliche Optionen gibt es für den 33-Jährigen einige, realistisch sind jedoch wohl nur die wenigsten.

Jetzt hat sich Argentiniens Präsident Alberto Fernandez in die Thematik eingemischt. Der Jurist und Politiker bat "La Pulga" um eine Rückkehr in sein Heimatland. In einem Interview adressierte er Messi direkt: "Du bist in unser aller Herzen und wir konnten dich noch nie in unserem Land spielen sehen. Mach uns die Freude und beende deine Karriere bei Newell's Old Boys, das ist dein Klub."