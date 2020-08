Anthoine Hubert starb am 31. August 2019 in Spa

Fünf Jahre nach dem letztlich tödlichen Unfall des Franzosen Jules Bianchi beim Formel-1-Rennen 2014 in Suzuka starb Anthoine Hubert in den Trümmern seines Formel-2-Autos.

Die Formel 1 fährt in Spa im Gedenken an Hubert. Zahlreiche Piloten tragen seinen Namen auf dem Auto oder Helm © Getty Images

Vor dem Rennen am Sonntag wird in einer Schweigeminute an den tödlich verunglückten Piloten gedacht © Getty Images

Die Trauer um Formel-2-Pilot Anthoine Hubert ist am Sonntag in Spa allgegenwärtig © Getty Images

Hubert sorgt für fatale Kettenreaktion

Der nachfolgende Juan Manuel Correa (USA) hatte keine Chance, mit weit über 200 km/h schlug er in dem quer zur Fahrbahn stehenden Wrack von Huberts Auto ein, das bei dem fürchterlichen Aufprall in drei Teile gerissen wurde. Die Überlebenszelle des Fahrers wurde an der linken Seite zerfetzt, Hubert mit ungeheurer Wucht in den Trümmern seines Monocoques über die Strecke geschleudert. Um 18.35 Uhr erklärten die Ärzte im Medical Center ihn für tot.