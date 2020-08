Lionel Messi nicht bei Coronatests des FC Barcelona - Training nun unmöglich

Die Mannschaft des spanischen Topklubs versammelte sich um 10.15 Uhr wie verabredet am Trainingsgelände, von dem Superstar fehlte aber jede Spur. "Messi zieht in den Krieg gegen Barcelona", schrieb unter anderem die Marca , die den Schritt des Ausnahme-Spielers bereits vorausgesagt hatte.

Damit sind die Fronten zwischen dem wechselwilligen Messi und seinem Verein endgültig verhärtet. Weil Messi den Test auf das Coronavirus sausen ließ, ist nun auch eine Teilnahme an den am Montag beginnenden Trainingseinheiten unmöglich. Anders als der 33-Jährige, der Barca schriftlich von seinem bevorstehenden Abschied informiert hatte, waren Luis Suárez und Arturo Vidal vor Ort - obwohl der neue Trainer Ronald Koeman offenbar nicht mehr mit ihnen plant.

Ist die Messi-Klausel schon gar nicht mehr gültig?

Wie es jetzt weitergeht, ist völlig offen. In Spanien überschlagen sich die Nachrichten zu Messi. Crónica Global berichtet, dass sich die Katalanen von der Anwaltsfirma Cuatrecasas getrennt hätten, weil diese nicht nur den Verein sondern auch Messi in rechtlichen Fragen berate - also wohl auch bei der Vorbereitung eines möglichen Abgangs.

Brisant ist auch eine Meldung des spanischen Radio-Senders SER. In dieser wurde behauptet, dass die Ausstiegsklausel in Messis Vertrag in dessen letztem Vertragsjahr bei Barca überhaupt nicht mehr gültig sei. Nach Messis Fernbleiben am Sonntag läuft die festgefahrene Situation in Barcelona auf eine öffentliche Schlammschlacht hinaus - wenn nicht doch noch eine der beiden Parteien einknickt.