FC Bayern: Rummenigge verrät emotionalste Glückwünsche und schwärmt von Lewandowski

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge blickt stolz auf die Saison zurück. Er verrät, was ihn nach dem Triple besonders gefreut hat und verneigt sich vor zwei Spielern.

"Er (Watzke, de. Red.) hat mir auch telefonisch gratuliert. Ich habe geantwortet: Vielen Dank für die Rosen, ich gebe sie alle an den Klub weiter", sagte Rummenigge nun in einem Interview mit der Welt am Sonntag.