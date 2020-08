DFB-Team: Robin Gosens über Anruf von Löw und Interesse von Niederlanden

Bundestrainer Joachim Löw wäre bei Nationalmannschafts-Neuling Robin Gosens fast zu spät gekommen. Einige Tage vor Löw hatte sich bereits Ronald Koeman, der damals noch die niederländische Auswahl betreute, "bei mir gemeldet", berichtete Gosens in der Bild am Sonntag : "Er hat mir zu meiner Saison gratuliert und mich gefragt, ob er mich von seiner Nationalmannschaft überzeugen kann." Gosens, dessen Vater Niederländer ist, sagte aber ab.

Von seiner Berufung für die Nations-League-Spiele am Donnerstag in Stuttgart gegen Spanien und drei Tage darauf in Basel gegen die Schweiz (beide 20.45 Uhr) erfuhr Gosens im Urlaub in den Dolomiten, wo ihn Löw "auf einer Serpentinen-Straße" erreichte.