Jerome Boateng über Hansi Flick und FC Bayern, Nationalmannschaft

Eine Personalie, an der die wundersame Wandlung der Münchner wohl am besten zu erkennen ist, ist Jerome Boateng. Der Innenverteidiger war in der Hinrunde auf dem Platz teilweise kaum wieder zuerkennen und fand sich immer wieder auf der Bank wieder. Und doch entwickelte er sich wieder zum Stammspieler und zur echten Stütze in der Defensive.