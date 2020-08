NBA: Milwaukee Bucks besiegen Orlando - sprechen mit Jacob Blakes Vater

Die Milwaukee Bucks, die am Mittwoch den Boykott aus Protest gegen Polizeigewalt in den USA gestartet hatten, kehrten indes erfolgreich auf das Feld zurück.

Das Spiel hätte ursprünglich am Mittwoch stattfinden sollen, Milwaukee hatte die Partie als Reaktion auf den Fall Jacob Blake boykottiert. Der Schwarze war am vergangenen Wochenende von einem Polizisten von hinten niedergeschossen worden.

Bucks-Stars sprechen mit Blakes Vater

"Was mich als Mensch wirklich bewegt hat, ist, dass man etwas erreichen kann, wenn man es wirklich will. Wir bekamen die Telefonnummer seiner Familie in 30 Minuten. Und wir sind als Team alle zusammengekommen, in einem Kreis, haben mit seinem Vater gesprochen. Und sein Vater war in Tränen und hat uns gesagt, wie stark es für ihn und seine Familie war, was wir getan haben. Und das ist für mich größer als Basketball.