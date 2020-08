NBA: Dennis Schröder fliegt gegen Rockets raus und verliert

Dennis Schröder erwischt mit Oklahoma einen schwarzen Abend in den NBA-Playoffs. Gegen die Houston Rockets wird er des Feldes verwiesen, sein Team verliert klar.

Der 26-Jährige kollidierte mit Gegenspieler P.J. Tucker und traf diesen dabei mit dem Unterarm im Schritt. Schröder versuchte James Harden in der Defensive zu verfolgen, wurde von einem Block des Ex-Bambergers Tucker aber unsanft gestoppt. Da Schröder mit seinem rechten Arm voraus in Tucker ging und ihn unsanft traf, werteten die Schiedsrichter die Aktion als Schlag.

Thunder-Coach Billy Donovan zeigte sich nach dem Spiel verwundert: "Ich kann verstehen, dass Dennis vielleicht rausgeworfen werden musste, als P.J. umgeworfen wurde. Aber es war ein illegaler Screen. Ich will noch nicht einmal darüber spekulieren, was in Dennis' Kopf vor sich gegangen ist."