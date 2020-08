Tennis, ATP: Federer und Nadal gegen Djokovic und neue Spielergewerkschaft

In der Diskussion um eine neue Spielergewerkschaft im Tennis gehen die Superstars Roger Federer und Rafael Nadal auf Konfrontationskurs zu Novak Djokovic.

"Die Welt ist derzeit in einer schwierigen Situation. Ich persönlich denke, dass wir in diesen Zeiten gemeinsam in die gleiche Richtung gehen sollten", teilte Nadal bei Twitter mit: "Es ist Zeit für Einheit, nicht für Spaltung."