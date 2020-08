Anzeige

Unibet Darts Premier League: 12. Spieltag LIVE im TV, Stream, Ticker MvG gegen Smith unter Druck

Michael van Gerwen steht in der Premier League unter Druck © Lawrence Lustig/PDC

Es geht Schlag auf Schlag in der Unibet Premier League Darts. Am Sonntag steht der 12. Spieltag an. Michael van Gerwen steht bereits unter Druck.

So spannend war die Unibet Premier League Darts lange nicht! Im Kampf um die Playoffs geht es unfassbar eng zu.

Den Zweitplatzierten und den Spieler auf Rang sieben trennen nur zwei Punkte. Michael van Gerwen muss am Abend gegen Michael Smith ran und steht nach seiner dritten Niederlage nach dem Restart am Vorabend bereits unter Druck. Denn aktuell belegt die Nummer eins der Welt lediglich den fünfte Tabellenplatz (ab 20 Uhr im LIVESTREAM, LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER).

Für den Einzug in die Playoffs qualifizieren sich allerdings nur die besten vier Spieler.

Wright will nach 9-Darter siegen

Nathan Aspinall will seinen Höhenflug auch gegen Gary Anderson fortsetzen. Der 29-Jährige ist auf den zweiten Platz geklettert und will diesen auch am 12. Spieltag verteidigen. Für Weltmeister Peter Wright steht das Duell gegen Darts-Bad-Boy Gerwyn Price an. Der Weltranglisten-Zweite sollte dringend wieder punkten, um in der Spitzengruppe zu bleiben.

Am Vorabend glänzte der Schotte zwar mit einem 9-Darter, musste sich aber dennoch gegen Daryl Gurney geschlagen geben. "Superchin" will im letzten Spiel des Abends Tabellenführer Glen Durrant ärgern und ist auch bereits zum Siegen verdammt. Als Tabellenletzter beträgt der Rückstand auf Platz sieben bereits drei Zähler.

Wegen der Corona-Pandemie musste der Zeitplan der Premier League komplett verändert werden. Die Spieltage 7 bis 17 werden zwischen 25. August und 6. September in Milton Keynes ohne Publikum ausgetragen. Die Playoffs mit Halbfinale und Finale steigen am 22. Oktober (alle Spieltage und die Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Die Partien (Best of 14 Legs) am 12. Spieltag im Überblick:

Nathan Aspinall - Gary Anderson

Peter Wright - Gerwyn Price

Michael van Gerwen - Michael Smith

Glen Durrant - Daryl Gurney