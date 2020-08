Galopp: Doppelsieg von Gerald Geisler & Bauyrzhan Murzabayev in München

Debütantin Kilkenny steht nach Hause

Geisler/Macavity mit Doppelsieg

Bis zuletzt hielt Chica de la Luna die Partie zwar offen, aber vorbei am Freminius-Sohn des Stalles Hernstein kam die Angreiferin nicht mehr. Bis zur Distanz schien der favorisierte Best Spirit ebenfalls noch Möglichkeiten anzumelden, aber er drang letztendlich kaum weiter durch, verlor vielmehr noch das dritte Geld an die zügig endende My Madeleine.

Doch das, was Palmvale und später Waiting for Love an Tempo vorlegt hatten, war wahrlich nicht von Pappe, was sich rund 300 Meter vor dem Ziel zeigte, als die Konkurrenz auf Ablösung drängte und auf wenig Widerstand stieß. Allen voran war es die von Clement Lecoeuvre nun außen ins Treffen geschickte Lips Eagle des Stalles Lintec, die zunehmend sicherer die Szene kontrollierte, je weiter es wurde. Trotzdem wussten darüber hinaus die Platzierten zu gefallen, dies waren Pinic En Ville als Zweite und Domenico auf Rang drei. Beide kündigten sich unübersehbar an.

Für den ersten Riemer Sieg sorgte danach die von Werner Glanz vorbereitete Lady Vivian, die sich im AS Innenausbau-Cup unter Sarah Biessey im ersten Ausgleich III auf der Karte wieder zurückkämpfte in die engere Entscheidung, welche fast schon klar zugunsten der in bester Haltung aufziehenden All About Me auszugehen schien. Doch diese kam, als sie in Front gezogen war, nie auf zumindest auch nur einen Sicherheitsabstand weg.