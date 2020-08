Anzeige

Unibet Darts Premier League: Peter Wright mit 9-Darter gegen Daryl Gurney Wright mit 9-Darter gegen Gurney

Peter Wright gelingt in der Premier League ein 9-Darter © SPORT1

Peter Wright gelingt bei der Unibet Darts Premier League ein seltenes Kunststück. Der Weltmeister zaubert gegen Daryl Gurney einen 9-Darter aufs Oche.

Peter Wright ist am 11. Spieltag der Unibet Darts Premier League ein seltenes Kunststück gelungen.

Der Weltmeister glänzte im Duell mit Daryl Gurney mit einem 9-Darter. Es sind seine ersten neun perfekten Darts vor TV-Kameras. Nach zweimal 180 checkte der Schotte die verbliebenen 141 mit Triple-20, Triple-19 und Doppel-12 aus.

Trotz seines Highlights musste sich Wright "Superchin" aber mit 6:8 geschlagen geben.

