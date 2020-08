Schalke 04: Das wundersame Comeback des Ralf Fährmann

Dass Ralf Fährmann als neuer Stammkeeper bei Schalke 04 in die neue Saison gehen würde, hätten vor einigen Wochen die wenigsten gedacht. Genau danach sieht es aber aus.

An sein bislang letztes Pflichtspiel für Schalke 04 wird Ralf Fährmann sicher nur ungern zurückdenken.

Zu diesem Zeitpunkt war Fährmann in der internen Rangordnung hinter Alexander Nübel gerutscht, durfte dennoch in der Königsklasse ins Tor.

Ein verlorenes Jahr für Fährmann

Der Abgang folgte im Sommer 2019, er wechselte auf Leihbasis zu Norwich City. Doch auch dort konnte sich Fährmann nicht durchsetzen, ein mageres Spiel in der Premier League absolvierte er.

Nach einem halben Jahr zog es Fährmann nach Norwegen zu Brann Bergen, doch unmittelbar nach dem Wechsel brachte die Coronakrise die Fußballwelt zum Stillstand. So endete die Zeit in Norwegen ohne einen einzigen Einsatz.

Es gingt zurück zum S04, doch nach einem Comeback in Königsblau sah es lange Zeit nicht aus.

Schalke zwischen Nübel, Schubert und Schwolow

Der entschied sich allerdings für Hertha BSC und so rief Königsblau plötzlich den Konkurrenzkampf um die Nummer eins zwischen Fährmann und Schubert aus.

Fährmann im Rennen um Nummer 1 vorn

Aus diesem geht Fährmann als Sieger hervor, auch wenn Schalke-Trainer David Wagner das noch nicht offiziell bestätigen wollte. "Ralle ist in seiner sehr, sehr guten Verfassung", erklärte Wagner, betonte aber auch: "Ich muss doch nicht jetzt schon eine Entscheidung treffen und mich dann nachher wieder revidieren."

Krankheitsbedingt musste er in einigen Testspielen passen, in Längenfeld konnte er von Montag an nur bedingt trainieren, weil er zur Kontaktgruppe 1 des mit dem Coronavirus infizierten Alessandro Schöpf gehörte.