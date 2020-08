NJPW: Weltgrößte Show seit Corona - Naito wieder Champ

In einem Baseball-Stadion in Tokio veranstaltet NJPW die weltgrößte Wrestling-Show der Coronakrise. Tetsuya Naito krönt sich wieder zum Doppel-Champion.

Bei Summer Struggle im Meiji-Jingu-Stadion in Tokio, einer Baseball-Arena, die normalerweise an die 38.000 Fans fasst und mit Abstandsregeln für eine geringere Anzahl von Zuschauerinnen und Zuschauern freigegeben wurde, gewann Tetsuya Naito den IWGP Heavyweight und den Intercontinental Title von EVIL zurück.

Tetsuya Naito rückt Verhältnisse gerade

Naitos ehemaliger Verbündeter in der Gruppierung "Los Ingobernables de Japan" hatte Naito am ersten Showwochenende nach der Corona-Pause von NJPW verraten und entthront, nun hat Naito die Verhältnisse wieder zurechtgerückt: In einem chaotischen Match - der Bullet Club, zu dem EVIL nun gehört, griff immer wieder ein, die Ingobernables glichen es aus - siegte Naito am Ende mit seinem Finisher, dem Destino. Ein großes Feuerwerk krönte das Happy End für den charismatischen Publikumsliebling.