Timo Baumgartl: Ex-Stuttgarter träumt von der Nationalmannschaft

Im SPORT1- Instagram-Format Split It! hat der 24-Jährige nun über sein Leben in den Niederlanden, Neu-Trainer Roger Schmidt und die Nationalmannschaft gesprochen.

Baumgartl warnt vor deutscher Schule

Nach einem Jahr in den Niederlanden weiß Baumgartl um die Unterschiede in der Mentalität.

"Es ist kulturell ein bisschen was anderes als in Deutschland. Ich glaube, die Niederländer sind entspannter", erklärt er und warnt seine Teamkollegen deshalb vor seinem Landsmann und Neu-Trainer Roger Schmidt. "Jetzt haben wir einen deutschen Trainer bekommen, da müssen sie sich auf die deutsche Schule einstellen."

Scheitert Baumgartls Nationalmannschaft-Traum am Telefon?

Auch nach seinem Wechsel in die Niederlande träumt der Innenverteidiger weiter von der Nationalmannschaft. Angesprochen auf den Kader für die anstehende Nations League sagte Baumgartl: "Es ist natürlich auch ein Traum, da irgendwann einmal draufzustehen, dafür arbeite ich hart und ich glaube auch, dass dieser Traum irgendwann in Erfüllung gehen kann."

Mit vollem Einsatz ist der 21-jährige US-Stürmer Jordan Morris im Trainigslager von Werder Bremen im türkischen Belek bei der Sache. Morris spielt zur Zeit mit dem ungarischen Nationalspieler Laszlo Kleinheisler als Testspieler bei Werder vor. SPORT1 zeigt die Bundesligisten in der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison © Imago

Andre Ramalho (l.) und Wendell mit Wollmütze, Handschuhen und Mundschutz - und das mitten in der heißen Vorbereitung? Das hat einen einfachen Grund: Die beiden Brasilianer gehen in der Vorbereitung zur Regeneration in die Kältekammer © instagram@ramaho92

Die Herthaner Sinan Kurt, Maurice Covic und Fabian Lustenberger kühlen sich dazu in der Eistonne ab © instagram@hertha bsc

Nach seiner Prellung im Testspiel gegen Erzgebirge Aue noch nicht einsatzbereit, Claudio Pizzaro mit Verband am Knie © Imago

Hier hat der Chef alles im Blick. Damit es in der Rückrunde weiter so gut läuft, nimmt Pal Dardai die Vorbereitung auf zweite Saisonhälfte sichtlich ernst © Imago

Keinen Grund sich zu verstecken hat Mitchell Weiser, der sich nach seinem Wechsel von den Bayern nach Berlin beim Hauptstadtclub gut eingelebt hat © Imago

Hoch die Hantel. Bei dem Gesichtsausdruck von Mitchell Langerak scheint die wohl einiges zu wiegen © Imago

Bei der Arbeit mit TRX-Schlaufen arbeitet man dagegen mit dem eigenen Körpergewicht. Weniger anstrengend ist das aber nicht © Imago

Mehr Spass als Krafttraining macht den Spielern natürlich das Spiel mit dem Ball. Timo Baumgartl macht auch als Basketballer eine gute Figur © Imago

Schön, so ein Trainingslager in Florida. Nicht nur der Sonne wegen. Die Profis des FC Schalke 04 machen dabei auch einen Abstecher zur NBA – und gehen voll mit. Junior Caicara und Franco di Santo jedenfalls präsentieren sich im besten Fan-Style bei der Partie zwischen Orlando Magic und den Washington Wizards © instagram@jr_caicara3oficial

Auch Teamkollege Johannes Geis hat seinen Spaß beim Abstecher zum US-Sport. SPORT1 zeigt die Bundesligisten in der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison © instagram@geisinho5

Hoppala, da sind ja auch die Kollegen von Bayer Leverkusen, die sich ebenfalls im Sunshine State für die Rückrunde trimmen. Die Maskottchen Ryan, the Lion sowie Erwin (Schalke) gucken ganz ehrfürchtig © instagram@geisinho5

Lässig, und am Ende dann noch alle Mann auf der großen Videowall - Leroy Sane freut's königlich © instagram@geisinho5

SCHALKE 04: Ein bisschen Abwechslung im Trainingslager? Warum nicht. Die Profis von Schalke 04 schauen im Trainingslager in Florida auch im Disneyland vorbei und werden gleich Teil der berühmten Parade © instagram/S04

Der Japaner Atsuto Uchida posiert vor einem Märchenschloss und träumt von einer fabelhaften Rückrunde, davor steht aber harte Arbeit im Trainingslager. © instagram/S04

Nach einer mehr als verbesserungswürdigen Hinrunde wollen Ralf Fährmann und Co. noch einmal die Champions-League-Plätze angreifen. Wie heißt es so schön: "No pain, no gain" © Twitter/s04

Nach vier Jahren in Katar verbringen die Gelsenkirchener ihre Winter-Vorbereitung 2016 erstmals im US-amerikanischen Orlando (Florida) © Twitter/so4

Trotz all der Kraftübungen lässt Andre Breitenreiter seine Mannschaft viel mit dem Ball trainieren. Eines der Schalker Hinrunden-Mankos war die ausbleibende Gefahr vor dem gegnerischen Gehäuse. Durchschnittlich traf "Königsblau" nur einmal pro Spiel © Twitter/so4

Zweikampfbetont: Goalgetter Klaas-Jan Huntelaar behauptet sich © Twitter/so4

Die Hoffnungen vieler Schalke-Fans ruhen auf Max Meyer. Der 20 Jahre alte Spielmacher kam in der Hinrunde 24 Mal zum Einsatz und war dabei immerhin an acht Treffern beteiligt (drei Tore, fünf Assists) © Twitter/so4

BAYER LEVERKUSEN: Auch die Stars von Bayer Leverkusen wie Chicharito (l.) statten Disneyworld in Orlando einen Besuch ab. Mit Mickey-Mouse-Power soll es in die Rückrunde gehen © twitter/bayer04fussball

Natürlich ist Chicharito auch bei der Parade dabei © twitter/bayer04fussball

Danach geht es wieder an die Trainingsarbeit: Die Leverkusener trainieren wir Schalke im feuchtwarmen Klima von Florida © twitter/bayer04fussball

Der VfB Stuttgart zählt zu den sieben Bundesligisten, die sich im türkischen Belek auf die Rückrunde vorbereiten. Jürgen Kramny und sein Team arbeiten bis zum 14. Januar im "Hüseyin Aygün Football Center" an der Mission Klassenerhalt © Getty Images

Nach einer schwachen Hinrunde (15 Punkte aus 17 Spielen) und Tabellenplatz 15 haben sich die Schwaben zum Ziel gesetzt, die Abstiegszone so schnell wie möglich zu verlassen. Die Basis dafür ist eine gute Fitness... © Getty Images

und Kevin Großkreutz? Der deutsche Weltmeister ist der prominenteste Winter-Neuzugang des VfB. Der vielseitig einsetzbare Ex-Dortmunder wechselte für rund zwei Millionen Euro von Galatasaray zum Kramny-Team © Getty Images

Für Großkreutz geht's gleich richtig zur Sache. Serey Die (r.) testet die Schnellkraft seines neuen Mannschaftskollegen © Getty Images

Das runde Leder wird keineswegs vernachlässigt. Kapitän Christian Gentner (r.) fordert Torhüter Mitchell Langerak © Getty Images

HAMBURGER SV: Auch der HSV hat sein Trainingslager an der türkischen Riviera aufgeschlagen, das deutsche Wetter aber anscheinend mitgenommen © Getty Images

Den Coach der Hanseaten, Bruno Labbadia, bringen die Niederschläge nicht aus der Fassung: "Etwas mehr Sonne wäre natürlich nicht schlecht, aber es ist kein Problem. Der Platz ist sensationell" © Getty Images

Der Tabellenzehnte residiert im "Sueno Deluxe Hotel Sports Center". Labbadia hat "neun intensive Tage" angekündigt. Aaron Hunt (l.) scheint die Worte seines Trainers zu beherzigen © Getty Images

Wenn das Wetter nicht für die nötige Betriebstemperatur sorgt, dann eben die Emotionen. Cleber Reis, Pierre-Michel Lasogga und Emir Spahic sind mit einer Entscheidung ihres Trainers offensichtlich nicht einverstanden © Getty Images

Lasogga beim Kopfball-Training: Der 24 Jahre alte Mittelstürmer will seine Torausbeute in der Rückrunde verbessern. In den ersten 17 Liga-Spielen erzielt er sechs Treffer © Getty Images

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Andre Schubert und die Borussia sind in der laufenden Saison auf den Geschmack "Champions League" gekommen. Die "Fohlen" und ihr Erfolgscoach wollen ihren vierten Tabellenplatz in der Rückrunde mindestens verteidigen © Getty Images

"Wir wollen unseren Weg weitergehen und uns als fester Bestandteil der oberen Tabellenhälfte der Bundesliga etablieren", so Gladbach-Manager Max Eberl © Getty Images

Granit Xhaka, der zu Beginn der Rückrunde wegen seiner Gelb-Roten-Karte gegen Darmstadt zunächst zuschauen muss, ist mit seinen Teamkollegen ebenfalls in Belek vertreten - und haben im Gegensatz zum HSV einen sonnigeren Zeitpunkt für ihr Auftakt-Training erwischt © Getty Images

Wieder mit von der Partie: Abwehr-Routinier Martin Stranzl trainiert nach seinem Hinrunden-Ausfall (Gesichtsfraktur) normal mit seinen Kollegen © Getty Images

Jonas Hofmann, der Ende 2015 für acht Millionen Euro von Borussia Dortmund zum Schubert-Team wechselte, setzt sich bei seinem neuen Arbeitgeber gleich in Szene © Getty Images

Der zweite Neuzugang Martin Hinteregger, der per Leihe mit Kaufoption aus Salzburg kommt, stößt mit Eberl nach seiner Vertragsunterschrift zum Team © twitter.com/borussia

EINTRACHT FRANKFURT: Es gibt schlechte Orte zum Trainieren! Die SGE hat ihr Trainingslager als einziges Bundesliga-Team in Abu Dhabi aufgeschlagen. Zum vierten Mal sind die Hessen schon am Persischen Golf © twitter.com/Eintracht_News

Kaan Ayhan ist eine der drei Winter-Verstärkungen Frankfurts. Die 21-jährige Leihgabe vom FC Schalke 04 soll der Eintracht zum Klassenerhalt verhelfen © twitter.com/Eintracht_News

Momentan belegen Armin Veh und seine Mannschaft mit 17 Punkten den 14. Platz © Twitter/Eintracht_News

Erst die Arbeit... © Twitter/Eintracht_News

dann das Vergnügen! Die Temperaturen in Abu Dhabi liegen zwischen 22 und 27 Grad Celsius. Da ist ein Volleyball-Spielchen als Auflockerung sicherlich nicht verkehrt © Twitter/Eintracht_News

WERDER BREMEN: "Jedes Spiel ist jetzt ein Finale", weiß Viktor Skripnik. Dementsprechend fordert der unter Zugzwang stehende Trainer vom ersten Trainingstag an Einsatz © Getty Images

Thomas Eichin macht ob des 16. Tabellenplatzes noch einen relativ entspannten Eindruck. Der Geschäftsführer der Bremer genießt die Sonne Beleks © Getty Images

Auf dem Rasen des "Regnum Sports Centers" sieht die Situation anders aus: Jannik Vestergaard (l.) und Luca Zander (r.) liefern sich einen Schlagabtausch © Getty Images

Es geht zuweilen ruppig zu. So ruppig, dass Keeper Felix Wiedwald liegen bleibt und Behandlung benötigt © Getty Images

Ein bisschen Spaß muss dennoch sein: Claudio Pizarro (l.) und Levin Öztunali spielen "Schere, Stein, Papier" © Getty Images

BORUSSIA DORTMUND: Erstmals absolviert der BVB eine Vorbereitung im sonnigen Dubai. Bis zum 16. Januar wird sich die Mannschaft von Thomas Tuchel in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhalten © Twitter/BVB

Indoor-Übungen sind Teil des-Trainingsprogramms von Tuchel © Twitter/BVB

Noch ein Bundesligist macht sich in Belek fit. Bei Hannover 96 kommt dabei auch die berühmte Eistonne zum Einsatz © instagram.com/Hannover96

