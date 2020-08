Pep Guardiola in Barcelona gesichtet - Spekulationen um Messi-Treffen

Guardiola wegen Messi in Barcelona?

Nun stellt sich natürlich automatisch die Frage: Warum ist Pep in Barcelona? Und vor allem: Ist er wegen Lionel Messi da? Hatte er Anteil an Messis Entscheidung, am Sonntag nun doch nicht zum Corona-Test der Katalanen zu gehen?

Die aktuellste Entwicklung: Messi wird sich am Sonntag weder auf Covid-19 testen lassen, und demzufolge auch beim Trainingsauftakt am Montag fehlen.

Messi zu Manchester City?

Messi wird mit einem Wechsel zu Juventus Turin, Paris Saint-Germain und eben auch Manchester City in Verbindung gebracht. Bei einem Treffen in Barcelona könnte Guardiola seinen ehemaligen Spieler somit persönlich von City überzeugen ...

Dennoch soll Guardiolas Aufenthalt in Barcelona laut spanischen Medienberichten nichts mit Messi zu tun haben. Bevor er mit seinem Team in vier Wochen in die neue Premier-League-Saison startet, verweilt er lediglich zum Heimaturlaub in Spanien.