Formel 1, Qualifying in Spa: Die Stimmen mit Hamilton, Vettel, Verstappen

"Um ehrlich zu sein: Es ist sehr schwierig, eine Erklärung zu finden. Es ist ein großer Rückschritt im Vergleich zu den anderen. Wir müssen versuchen, das Hauptproblem zu finden, und es dann zu lösen. Es war kein guter Tag. Es ist nun aber so. Wir müssen weiter hart arbeiten. Jeder im Team muss positiv gestimmt bleiben, auch wenn das in so schwierigen Zeiten schwerfällt. Ich kann verstehen, dass die Fans zuhause sehr enttäuscht sind. Das ist nachvollziehbar. Als Fahrer werden wir im Rennen versuchen, das Bestmögliche rauszuholen, auch wenn man keine Wunder erwarten darf."

"Es ist das wahre Bild. Es ist das, was das Auto heute hier leisten kann. Wir haben alles probiert, mehr war nicht drin. Was soll man da noch groß einschätzen. Wir wissen, dass wir im Moment nicht sonderlich stark sind. Wenn uns dann die Strecke nicht liegt, kommt so etwas dabei heraus. Wir haben natürlich alles probiert. Wir stehen nicht, wo wir stehen wollen. Das ist klar. Und das ist auch keine Überraschung. Es ist ja nicht das erste Qualifying, bei dem das der Fall wäre. Es ist mein Job und ich mag es noch immer, zu fahren. Platz 13/14 ist nicht so aufregend wie Platz 1. Man versucht trotzdem, alles auf die Reihe zu kriegen. Am Vormittag hatte es noch so ausgesehen, als würden wir es nicht in Q2 schaffen. Wir haben es aber mit beiden Autos geschafft. Das ist natürlich kein Erfolg, aber alles, was heute drin war. Im Rennen kann immer alles passieren und wir werden alles versuchen."