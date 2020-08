Formel 1: Sebastian Vettel (Ferrari) scheitert im Qualifying in Spa in Q2

Nach den Trainingssessions musste man noch Schlimmeres für Ferrari befürchten, doch Sebastian Vettel und Charles Leclerc schaffen es in der Spa-Quali immerhin in Q2.

Sebastian Vettel hat im Qualifying zum Großen Preis von Belgien in Spa ( Sonntag ab 15.10 Uhr im LIVETICKER ) den Super-GAU vermieden - ein Desaster war es trotzdem für Ferrari. Der Deutsche schied im zweiten Abschnitt aus und startet am Sonntag von Rang 14.

Im dritten Freien Training hatte der viermalige Weltmeister den letzten Platz belegt, weshalb sogar das Aus in Q1 befürchtet worden war. Teamkollege Charles Leclerc war 17. geworden. Der Franzose holte in der Qualifikation den 13. Platz und sagte am Funk, dass einfach nicht mehr drin gewesen sei.