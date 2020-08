Anzeige

Aubameyang und Co. trauern um Chadwick Boseman aus Black Panther Sport-Welt trauert um Schauspieler

Chadwick Boseman inspirierte unter anderem auch Pierre-Emerick Aubameyang © Imago

Chadwick Boseman stirbt mit nur 43 Jahren. Sein Tod löst weltweit Trauer aus - auch bei Pierre-Emerick Aubameyang und vielen anderen Sport-Stars.

Die Welt trauert um einen hochbegabten Schauspieler, der seine Zuschauer wie kaum ein zweiter in seinen Bann ziehen konnte.

Chadwick Boseman ist am Freitag im Alter von nur 43 Jahren verstorben. Der US-Amerikaner verlor einen langen Kampf mit einer Darmkrebs-Erkrankung. Die Nachricht von seinem tragischen Ableben verbreitete sich rasend schnell - und schockierte auch viele Sportler.

Denn Boseman war, vor allem durch seine Rolle als erster Schwarzer Superheld in Black Panther, zu einer globalen Ikone geworden. Er wurde zu einem Symbol der Black-Power-Bewegung und der Popkultur. Er war ein Gesicht für den Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung.

2013 spielte Boseman in der Filmbiografie "42" den Baseball-Spieler Jackie Robinson, der als erster Afroamerikaner in die MLB-Geschichte einging. Am Freitag, als Boseman im Kreise seiner Familie starb, wurde Robinsons Vermächtnis mit dem alljährlichen Jackie Robinson Day gefeiert, der aufgrund der Corona-Krise vom April in den August verlegt worden war.

"Wir fühlen es alle. Mögest du in Frieden ruhen", schrieb Pierre-Emerick Aubameyang auf Instagram und postete ein Foto von Boseman. "Du hast uns so viel Hoffnung und Kraft gegeben, danke für Alles. Wakandaforever."

Wakandaforever - es ist der längst berühmte Gruß aus dem Helden-Film, der gigantische 1,3 Milliarden Dollar in die Kassen gespült hatte. Wie Boseman in seiner Rolle hatte sich auch Aubameyang die Geste zu eigen gemacht. Auf dem Spielfeld zelebrierte er sie im März 2019 und zog sich beim Torjubel dabei eine Black-Panther-Maske an.

Die Sport-Welt trauert um einen ganz Großen

Nicht nur der Star des FC Arsenal nahm in den sozialen Medien Abschied von Boseman. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton schrieb auf Twitter: "Ich bin aufgewacht zu den traurigen Nachrichten, unser Superheld ist von uns gegangen. Ich bin so dankbar, dass ich dich treffen durfte, Bruder. Danke für alles, was du für uns getan hast. Ruhe in Frieden, du warst der Beste von uns und wirst niemals in Vergessenheit geraten."

Viel Anteilnahme gab es auch aus der NFL. Russell Wilson (Seattle Seahawks) schrieb: "Wakanda Forever", Michael Thomas (New Orleans Saints) postete ein Bild von Boseman und dem ebenfalls verstorbenen Kobe Bryant: "2020 war wild". Robert Griffin III (Baltimore Ravens) ergänzte: "2020 bricht unsere Herzen weiterhin."

Basketball-Star Klay Thompson schrieb: "Ruhe in Power. Dein Vermächtnis wird für immer weiterleben. 2020 - Mann, es war hart."

Auch der ehemalige Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson meldete sich als einer von so vielen zu Wort: "Schwer, das zu hören. Ruhe in Liebe, Bruder. Danke, dass du dein Licht hast leuchten lassen und dein Talent mit der Welt geteilt hast."