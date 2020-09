Thole/Wickler: Kampfansage der Topfavoriten vor Beachvolleyball-DM

Das Duo Julius Thole/Clemens Wickler reist dabei als Topfavorit an die Ostseeküste. Die Vize-Weltmeister von 2019 wollen in diesem Jahr ihren vierten deutschen Meistertitel feiern.

Thole/Wickler mit Seitenhieb an Veranstalter

Der 22-Jährige konnte sich einen Seitenhieb in Richtung der Veranstalter nicht verkneifen. "Erstmal sind wir voller Hoffnung, dass wir alle Spiele in diesem Jahr zu Ende spielen dürfen", sagte Thole und spielte damit auf den Abbruch der Viertelfinalpartie gegen Philipp-Arne Bergmann/Yannick Harms im vergangenen Jahr aufgrund von Dunkelheit an. Damals hatte das Duo eine Neuansetzung am nächsten Tag abgesagt, da den beiden sonst drei Spiele an einem Tag gedroht hätten und Thole noch dazu angeschlagen war.