BVB: Die Baustellen von Lucien Favre vor dem Saisonstart

Beim BVB läuft in der Vorbereitung nicht alles nach Plan. Lucien Favre hat zwei Wochen vor Pflichtspielstart noch einige Baustellen zu bewältigen.

Bis zur Partie der 1. Runde des DFB-Pokals beim MSV Duisburg am 14. September muss Trainer Lucien Favre noch die eine oder andere Baustelle bei den Schwarz-Gelben schließen. Noch läuft nicht alles rund beim BVB, das haben auch die beiden schwachen Testauftritte am Freitag gegen den SC Paderborn und den VfL Bochum gezeigt.

Bis zum Pflichtspielstart bleibt für Favre und den BVB noch viel zu tun: Das Problem: In den kommenden Tagen steht dem Schweizer lediglich ein Rumpf-Kader zur Verfügung, da 15 Spieler auf Länderspielreise sind. Das macht es nicht einfacher. SPORT1 zeigt, woran es beim BVB zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel noch hakt.

Ergebniskrise

Der BVB starte mit drei überzeugenden Siegen und 22:3 Toren in den Testspielsommer. Doch aus den vergangenen drei Partien (gegen anspruchsvollere Gegner), gab es keinen Sieg. Nach der 1:3-Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam vom vergangenen Wochenende gab es am Freitag bei der Saisoneröffnung im Trainingszentrum erst ein 1:1 gegen den SC Paderborn, im Anschluss verlor eine komplett ausgetauschte Favre-Elf mit 1:3 gegen den VfL Bochum.

Weder gegen Paderborn noch gegen Bochum lief die bestmögliche Elf auf, Favre mischte seine beiden Teams munter mit Nachwuchskräften durch. Dennoch zeigten die teils müden Auftritte, dass der BVB in allen Mannschaftsteilen noch Steigerungsbedarf hat.

Reus peilt Comeback an

Verletzungen

Am Freitag fehlte fast eine komplette Elf, unter anderem Raphael Guerreiro, Thomas Meunier, Mahmoud Dahoud, Giovanni Reyna und Dan-Axel Zagadou standen nicht zur Verfügung.

Während es beim Langzeitrekonvaleszenten Marco Reus zuletzt gute Nachrichten gab , drückt Favre vor allem in der Defensive der Schuh. Zagadou schlägt sich schon seit dem Trainingslager mit Kniebeschwerden herum. Wie lange der als Innenverteidiger eingeplante Franzose ausfallen wird, ist unklar.

Auch Neuzugang Thomas Meunier fiel zuletzt mit einem Faserriss aus, erwischt hat es jetzt auch Mathieu Morey, der sich einen Muskelfaserriss zuzog. Zudem konnte auch Raphael Guerreiro mit muskulären Problemen am Freitag nicht mitwirken.

Systemdebatte

Dreier- oder Viererkette? Das ist die zentrale Frage, die den BVB durch die Vorbereitung begleitet. Favre stellte (auch notgedrungen) in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit auf die Dreierkette, die in der Defensivbewegung zur Fünferkette wurde, um und stabilisierte die Abwehr so.