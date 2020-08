Anzeige

US Open: Alexander Zverev und Angelique Kerber am Montag im Einsatz Kerber und Zverev früh gefordert

Angelique Kerber und Alexander Zverev müssen bei den US Open gleich zum Auftakt ran © Imago

SID

Das deutsche Spitzen-Duo findet sich schon sehr weit oben auf dem Spielplan der US Open wieder. Auch Novak Djokovic muss gleich am ersten Tag ran.

Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev und Angelique Kerber sind bei den am Montag in New York beginnenden US Open gleich am ersten Tag im Einsatz.

Zverev spielt gegen den Südafrikaner Kevin Anderson das zweite Match im Arthur-Ashe-Stadion (Spielbeginn ca. 20.00 Uhr).

Kerber trifft um 17.00 Uhr im Louis-Armstrong-Stadion auf Alja Tomljanovic (Australien).

Außer Zverev und Kerber sind fünf weitere deutsche Spieler am ersten Tag der US Open angesetzt. Jan-Lennard Struff (Warstein) spielt gegen den Spanier Pedro Martinez Portero, Dominik Koepfer (Furtwangen) gegen Taylor Fritz (USA), Peter Gojowczyk (München) trifft auf den Polen Hubert Hurkacz.

Viele Stars fehlen bei US Open

Im Dameneinzel hat es Anna-Lena Friedsam (Neuwied) mit Caroline Dolehide (USA) zu tun, Tamara Korpatsch (Hamburg) tritt gegen Catherine Bellis (USA) an. Auch der Weltranglistenerste Novak Djokovic (Serbien) muss bereits am Montag ran, obwohl er noch am Samstag das Finale der Western and Southern Open in New York gegen den Kanadier Milos Raonic spielte.

Djokovic tritt in der ersten Runde der US Open in der Night Session auf Damir Dzumhur (Bosnien-Herzegowina).