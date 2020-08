Formel 3: Lirim Zendeli gewinnt erstes Rennen in Spa

Lirim Zendeli belohnt sich nach der Pole Position in Spa mit dem Sieg im Hauptrennen der Formel 3. Auch sein Teamkollege landet auf dem Podium.

Von der Pole Position zum ersten Formel-3-Sieg seiner noch jungen Karriere: Der 20-jährige Lirim Zendeli hat am Samstag in Spa das Hauptrennen der Nachwuchsserie auf dem Ardennenkurs gewonnen und ist damit nach David Beckmann der zweite deutsche Sieger in dieser Saison.