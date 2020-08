Anzeige

Unibet Darts Premier League: 11. Spieltag LIVE im TV, Stream, Ticker Darts-Kracher! Price fordert MvG

Weiter Spitzenreiter! Durrant trotzt Price-Provokation

Es geht Schlag auf Schlag in der Unibet Premier League Darts. Am Samstag steht der 11. Spieltag an. Superstar Michael van Gerwen trifft auf Gerwyn Price.

So spannend war die Königsklasse lange nicht! Im Kampf um die Playoffs geht es unfassbar eng zu, den Zweitplatzierten und den Spieler auf Rang sieben trennen nur drei Punkte.

Am Samstagabend steht in der Unibet Darts Premier League der 11. Spieltag (ab 20 Uhr im LIVESTREAM, LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) an. Und eben jener Zweite und Siebte treffen aufeinander: Michael van Gerwen vs. Gerwyn Price.

Der Titelverteidiger aus den Niederlanden hat sich nach zwei Niederlage zu Beginn des Restarts wieder gefangen und am Freitag Nathan Aspinall mit 8:6 bezwungen. Um seine Chancen auf den Sieg in der Gruppenphase noch zu wahren - Tabellenführer Glen Durrant hat schon vier Punkte Vorsprung - muss van Gerwen nun eine Siegesserie starten.

Price hingegen verlor am 10. Spieltag gegen Durrant klar mit 4:8 und hat es von den absoluten Topstars am schwersten, die K.o.-Runde zu erreichen. Das erste Duell im März hatte MvG mit 7:5 gegen den Waliser gewonnen. (Tabelle der Unibet Darts Premier League)

Durrant will Siegesserie fortsetzen

Durrant könnte seinen vierten Sieg in Folge feiern. Der Überraschungsspitzenreiter bekommt es mit Gary Anderson zu tun, der seit dem Wechsel nach Milton Keynes sechs Punkte in vier Spielen holte.

Den Auftakt machen gegen 20.10 Uhr Daryl Gurney und Peter Wright, ehe sich im zweiten Match Michael Smith und Aspinall am Oche messen.

Wegen der Corona-Pandemie musste der Zeitplan der Premier League komplett verändert werden. Die Spieltage 7 bis 17 werden zwischen 25. August und 6. September in Milton Keynes ohne Publikum ausgetragen. Die Playoffs mit Halbfinale und Finale steigen am 22. Oktober (alle Spieltage und die Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Die Partien (Best of 14 Legs) am 11. Spieltag im Überblick:

Daryl Gurney - Peter Wright

Michael Smith - Nathan Aspinall

Gary Anderson - Glen Durrant

Michael van Gerwen - Gerwyn Price

