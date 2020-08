Formel 1: Sebastian Vettel und Charles Leclerc über Ferraris Trainings-Debakel

Sebastian Vettel zeigt sich von dem schlechten Abschneiden im Training vor dem Rennen in Spa überrascht - glaubt aber an Besserung.

Sebastian Vettel und Charles Leclerc trennen von der Spitze des Fahrerfeldes in der Formel 1 dieser Tage Welten. ( Formel 1: Qualifying zum Großen Preis von Belgien ab 15 Uhr im LIVETICKER )

Ganze 1,7 Sekunden fuhren die Ferrari-Piloten im Freien Training am Freitag langsamer als Mercedes an der Spitze - das Resultat: die Positionen 15 und 17. Vor dem Rennen in Spa gibt es nur wenig Hoffnung auf Besserung bei der Scuderia.