USA: WNBA und MLS setzen Saison nach Protest fort

"In den vergangenen zwei Tagen haben die WNBA und die Spielerinnen pausiert und sowohl als Individuen als auch als Kollektiv über die Ungleichheiten in unserer Gesellschaft nachgedacht", sagte WNBA-Chefin Cathy Engelbert: "Wir unterstützen die Spielerinnen vollkommen, wenn sie weiter ihre Stimmen erheben." Die ersten Spiele in der WNBA wurde für den Freitag (Ortszeit) angesetzt.

NBA-Stars machten den Anfang

Der Schwarze war am vergangenen Wochenende in Kenosha von einem Polizisten von hinten niedergeschossen worden. Die Milwaukee Bucks hatten daraufhin ihr NBA-Spiel boykottiert und so den Anstoß für die Protestbewegung geliefert. Die NBA hatte am Freitag bekannt gegeben, ihre Play-offs am Samstag fortsetzten zu wollen.