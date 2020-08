BVB: Marco Reus kündigt Comeback nach Verletzungspause an

Borussia Dortmund hat am Freitag zwei Testspiele in den Sand gesetzt - und dennoch gab es reichlich Grund zur Freude.

Am Rande der digitalen Saisoneröffnung im Trainingszentrum in Brackel kündigte Marco Reus sein zeitnahes Comeback an. "Ich bin froh, wieder auf dem Platz zu stehen und fühle mich gut", sagte der lange verletzte Kapitän bei BVB-TV: "Ich bin seit letztem Dienstag wieder in Dortmund und nehme seit dieser Woche ganz normal am Mannschaftstraining teil.