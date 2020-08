Champions League: Der stille Stolz auf die Frauen des VfL Wolfsburg

Traum vom Triple lebt: So will Wolfsburg Seriensieger Lyon stoppen

Immerhin wird es zum Finale in einer Fankneipe Public Viewing geben. Das bedeutet nicht, dass in Wolfsburg die überragenden Leistungen der Frauen keine Anerkennung finden würden: Das Zuschauerinteresse nimmt zu (aber halt langsam), die Wölfinnen werden als sympathisch und erfolgreich wahrgenommen, die Fußball-Fans in der Stadt sind auch über die Frauenmannschaft auf dem Laufenden. "Stiller Stolz" trifft es in der Beziehung zwischen Stadt und Team aber wohl oftmals begrifflich am besten.