WTA: Naomi Osaka im Finale der Western & Southern Open gegen Azarenka

Naomi Osaka steht in New York im Finale © Imago

Nachdem Naomi Osaka aus Protest das WTA-Turnier in New York beenden wollte, tritt sie im Halbfinale doch an. Und gewinnt. Nun wartet eine Weißrussin.

Nach ihrer Protestaktion gegen Polizeigewalt in den USA ist Tennisstar Naomi Osaka (Japan) ins Finale der Western & Southern Open in New York eingezogen. Die ehemalige Weltranglistenerste setzte sich in einem umkämpften Halbfinale, das sie zunächst boykottiert hatte, gegen die Belgierin Elise Mertens mit 6:2, 7:6 (7:5) durch. Sie trifft nun auf Victoria Azarenka (Belarus), die die Britin Johanna Konta 4:6, 6:4, 6:1 bezwang.