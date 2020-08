Formel 1: Großer Preis der Toskana in Mugello mit 3000 Zuschauern

In Mugello feiert Ferrari im September sein Heimspiel vor tausenden Fans © Imago

Beim ersten Formel 1 Rennen der Geschichte auf der Ferrari-Teststrecke in Mugello werden Fans dabei sein. Nun wurde die Anzahl deutlich erhöht.

Bei der am 13. September geplanten Formel-1-Premiere auf der italienischen Rennstrecke in Mugello sollen mehr Zuschauer als geplant zugelassen werden. Der Präsident der Region Toskana, Enrico Rossi, erklärte nach Beratungen mit den Gesundheitsbehörden am Freitag, dass 3000 Fans dem Rennen beiwohnen dürfen.