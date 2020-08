Borussia Dortmund: Test gegen SC Paderborn und VfL Bochum

Borussia Dortmund ist gute zwei Wochen vor dem Saisonstart noch längst nicht in Form. Im Testspiel gegen Paderborn musste sich der BVB mit einem Remis zufrieden geben.

Auf dem heimischen Trainingsgelände in Brackel erzielte Immanuel Pherai in der 30. Minute die BVB-Führung, Kai Pröger sorgte in der 67. Minute für den Endstand.