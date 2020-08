FC Schalke: "Corona-Gruppe" bleibt in Österreich zurück

Der FC Schalke verlässt sein Trainingslager in Tirol nach acht Tagen wieder - doch nicht alle Spieler der Königsblauen treten die Reise an

Acht Tage hat sich der FC Schalke 04 in Tirol vorbereitet.

Wie SPORT1 erfuhr, bleiben die Personen der Kontaktgruppe 1 vorerst im Öztal zurück. Am Montag gab Schalke einen Corona-Fall in der Mannschaft bekannt.

Zu den Personen, die engeren Kontakt mit dem infizierten Alessandro Schöpf (in Quarantäne) hatten, zählen die Torhüter Markus Schubert, Michael Langer, Benito Raman und Guido Burgstaller. Sie werden von nun an bis Mitte nächster Woche mit Co-Trainer Christoph Bühler in Längenfeld trainieren.