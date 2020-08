Jürgen Klopp vom FC Liverpool über Transfer von Lionel Messi

Was macht Barca mit all den Messi-Millionen?

Jürgen Klopp spricht über sein Interesse an Lionel Messi. Der Trainer des FC Liverpool hat eine klare Meinung zur Zukunft von Barcas Superstar.

Es gäbe "keine Chance", dass der Argentinier in der kommenden Spielzeit das Trikot der Reds trägt, sagte der 53-Jährige vor dem Community Shield am Samstag (17.30 Uhr) gegen den FC Arsenal: "Die Zahlen sind absolut nichts für uns, also brauchen wir gar nicht erst darüber nachzudenken! Es ist klar, dass es keine Chance gibt."