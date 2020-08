Was Lionel Messi von Legenden wie Giggs, Totti oder Seeler unterscheidet

Am 1. Juli 2000 begann beim FC Barcelona eine Ära. Ein Teenager namens Lionel Messi wechselte im Alter von 13 Jahren aus seiner Heimat Argentinien zum spanischen Topklub.

20 Jahre später ist er immer noch da, doch was dazwischen passiert ist, ist einzigartig. Messi hat den Fußball der Blaugrana auf ein neues Niveau gehoben, Maßstäbe für den ganzen Fußball-Planeten gesetzt, nicht nur die Barca-Anhänger verzaubert und unzählige Trophäen und Titel gewonnen.

Doch die Ära Messi geht bei den Katalanen wohl nun zu Ende. Der 33-Jährige hat dem Klub mitgeteilt, dass er Barca verlassen möchte. Was bis vor kurzem noch unvorstellbar war, wird nun wahrscheinlich Realität.

Barca-Fans protestieren gegen Messi-Abgang

Viele Barca-Fans können es noch nicht glauben, gehen sogar auf die Barrikaden , wollen es nicht wahrhaben, dass ihr bester Spieler, den sie über zwei Jahrzehnte vergöttert haben, in Kürze ein anderes Trikot tragen wird.

Diesbezüglich haben andere Idole des Fußballs wie Francesco Totti (24 Jahre bei AS Rom), Ryan Giggs (24 Jahre bei Manchester United) oder Uwe Seeler (19 Jahre beim HSV), die ihre gesamte Karriere bei nur einem Klub verbrachten, dem kleinen Dribbelkünstler dann etwas voraus.

Skandale und sportlicher Stillstand beim FC Barcelona

Andererseits wird Messi seine Gründe haben, warum er Barca verlässt. Der sportliche Abstieg, der sich in den letzten Jahren abgezeichnet hat, spielte dabei ebenso eine Rolle wie die Skandale in der Führungsetage, die das Bild des 26-maligen spanischen Meisters zuletzt prägten.

Vereinstreue - eine seltene Bezeichnung im modernen Sport. Athleten wechseln immer häufiger, echte Klublegenden gibt es immer seltener. Trotzdem stehen einige Sportler sprichwörtlich für ihr Team und haben nur ein Trikot getragen. SPORT1 präsentiert die loyalsten Sportler-Legenden der Welt © SPORT1-Montage: Getty Images

16 JAHRE: Ray Lewis - Baltimore Ravens (1996 - 2012): Lewis spielte in seiner aktiven Karriere als Middle Linebacker in der NFL und gewann dabei zweimal den Super Bowl. 2012 beendete die Ravens-Legende nach 16 Jahren in Baltimore seine Karriere © Getty Images

17 JAHRE: Michael Zorc - Borussia Dortmund (1981 - 1998): Der heutige Sportdirektor der Borussia spielte 17 Jahre lang für den BVB. In dieser Zeit gewann er zweimal die Deutsche Meisterschaft, 1997 gelang der Triumph in der Champions League. Nach seiner aktiven Karriere wechselte er ins Management der Schwarzgelben - eine echte BVB-Legende © Getty Images

17 JAHRE: Andrei Markov - Montreal Canadiens (2000 - 2017): Der Verteidiger absolvierte mehr als 1000 Eishockey-Spiele in der NHL und ist Zweiter in der ewigen Verteidiger-Scorerliste der Canadiens. Der Russe wurde 2008 mit der Nationalmannschaft Weltmeister in Kanada © Getty Images

Anzeige

17 JAHRE: Daniele de Rossi - AS Rom (2002 - heute): Er läuft und läuft und läuft und läuft! 35 Jahre und kein bisschen müde. Wurde nach Tottis Rücktritt 2017 zum neuen Kapitän bestimmt. Pokalsieger mit der Roma 2007 und 2009, Weltmeister mit Italien 2006 © Getty Images

17 JAHRE: Jamie Carragher - FC Liverpool (1996 - 2013): Der Innenverteidiger war hinter Steven Gerrard Vizekapitän bei den Reds und absolvierte insgesamt 508 Spiele für den Klub. Gewann unter anderem 2005 die Champions League. In Fachkreisen gilt Carragher als einer der am "meisten unterschätzten Spieler" © Getty Images

17 JAHRE Sepp Maier - FC Bayern München (1962 - 1979): Lebende Legende des deutschen Rekordmeisters, Spaßvogel der Nation und als "Katze von Anzing" berühmt geworden. Rekordspieler des FC Bayern, Weltmeister, Europameister, Sieger im Europapokal der Landesmeister © Imago

19 JAHRE: Barry Sanders - Detroit Lions (1989 - 1998): Sanders spielte seine gesamte Karriere für die Lions in der NFL und erlief in dieser Zeit 109 Touchdowns. Der Running Back wurde 1997 zum MVP der Liga gewählt. Seit 2004 ist er sogar in der Pro Football Hall of Fame © Getty Images

Anzeige

19 JAHRE: Tim Duncan - San Antonio Spurs (1997 - 2016): Der ehemalige Big Man der Spurs wurde fünfmal NBA-Champion und zweimal als MVP und dreimal als Finals-MVP geehrt. Duncan erzielte insgesamt 26.226 Punkte und steht damit auf Position vierzehn der ewigen NBA-Rangliste, mit 840 Double-Doubles belegt er sogar Platz eins in der NBA-Geschichte © Getty Images

19 JAHRE: Tony Gwynn - San Diego Padres (1982 - 2001): Baseball-Star Tony Gwynn verbrachte seine komplette Laufbahn bei den Padres. Der Linkshänder spielte 19 Jahre lang in der MLB und erhielt eine Vielzahl an Einzelauszeichnungen. Nach seiner Spielerkarriere wurde er Trainer an der San Diego State University © Getty Images

19 JAHRE: Derek Jeter - New York Yankees (1995 - 2014): MLB-Legende Jeter spielte durchgängig bei den Yankees. Jeter war der erste Spieler, der bei den Yankees die 3000-Hits-Marke schaffte - mit einem Homerun © Getty Images

Der Rechtshänder konnte insgesamt sechsmal die World Series gewinnen. Der ehemalige Kapitän des New Yorker Team beendete zum damaligen Zeitpunkt überraschend 2014 seine aktive Laufbahn © Getty Images

Anzeige

19 JAHRE: Uwe Seeler - Hamburger SV (1953 - 1972): Der ehemalige Stürmer gehörte in seiner aktiven Zeit zu den besten Stürmern der Welt. Er war 1964 mit 30 Treffern der erste Torschützenkönig der Geschichte. In seinen 19 Jahren beim HSV schoss er in 476 Spielen 434 Tore. 1960 wurde "Uns Uwe" Deutscher Meister sowie 1968 Europapokalsieger © Getty Images

19 JAHRE: Tom Brady - New England Patriots (2000 bis heute): Der Ausnahme-Quarterback Tom Brady gab vor 19 Jahren sein NFL-Debüt bei den Patriots. Seitdem zog der erfolgreichste Spielmacher der Football-Geschichte neunmal in den Super Bowl ein und konnte diesen sechs Mal gewinnen © Getty Images

Auch mit mittlerweile 41 Jahren denkt die Nummer 12 der Patriots nicht an ein Karriereende. Seine 20. NFL-Saison ab September ist fest eingeplant © Getty Images

19 bzw. 20 JAHRE: Gary Neville & Paul Scholes - Manchester United (1992-2011 bzw. 1993-2013): Beide waren Teil der "Goldenen Generation" bei den Red Devils, gewannen neben unzähligen nationalen Titeln 1999 sowie 2008 die Champions League © Getty Images

Anzeige

20 JAHRE: Patrik Elias - New Jersey Devils (1996 - 2016): Der Tscheche hält bei der NHL-Franchise den Rekord für die meisten erzielten Tore und Scorerpunkte. Aus diesem Grund sperre das Team nach Elias' Karriereende 2016 dessen Trikotnummer (#26). Elias gewann zwei Mal den Stanley Cup © Getty Images

20 JAHRE: Kobe Bryant - Los Angeles Lakers (1996 - 2016): Der Shooting Guard spielte 20 Jahre lang für die Lakers. Die "Black Mamba" konnte in seiner Karriere fünf Mal die NBA-Meisterschaft gewinnen. Außerdem hält er den Rekord für die zweitmeisten geworfenen Punkte in einem Spiel (81) © Getty Images

2008 und 2012 gewann er bei den Olympischen Spielen Gold mit dem Team USA. Nach über 20 Jahren in der NBA beendete er seine Laufbahn - standesgemäß mit 60 Punkten in seinem letzten Spiel am 13. April 2016 © Getty Images

20 JAHRE: Dirk Nowitzki - Dallas Mavericks (1999 bis heute): Das "German Wunderkind" ist eine lebende Legende in der NBA. 2011 wurde er als erster Deutscher mit den Dallas Mavericks Meister und krönte damit seine Zeit bei den Mavs © Getty Images

Anzeige

Der Power Forward spielt seit 1999 in Texas und wurde als erster Europäer zum MVP gekürt. Die Liste seiner Rekorde ist lang, erst vor einigen Wochen erreichte er Platz sechs in der ewigen NBA-Scorerliste. Ob Nowitzki nach der Saison aufhört oder noch ein weiteres Jahr mitmischt, ist noch offen - die Fans feiern den 40-Jährigen regelmäßig sogar bei den Auswärts-Auftritten der Mavericks © Getty Images

22 JAHRE: Martin Brodeur - New Jersey Devils (1992 - 2014): Brodeur gilt als der beste Torhüter der NHL-Geschichte. In seiner 22-jährigen NHL-Karriere gewann er drei Mal den Stanley Cup mit New Jersey. Hinzu kommen zwei Goldmedaillen mit Kanada sowie vier Vezina Trophies für den besten Torhüter der Saison © Getty Images

24 JAHRE: Paolo Maldini - AC Mailand (1985 - 2009): Maldini ist mit 647 Spielen für Milan Rekordspieler in der Serie A. Der Italiener stand insgesamt achtmal im Pokalfinale der Landesmeister bzw. in der Champions League und gewann davon fünf - Rekord © Getty Images

Mit den Rossoneri konnte er sieben Mal die italienische Meisterschaft feiern. Heute arbeitet er als Direktor für strategische Entwicklung im Bereich Sport - natürlich bei "seinem" AC Mailand © Getty Images

Anzeige

24 JAHRE: Francesco Totti - AS Rom (1993-2017): Die lebende Legende der Roma! Er ist der Spieler mit den meisten Einsätzen (783) und Toren (307) in der Geschichte des Vereins, führte ihn 2001 zur Meisterschaft sowie 2007 und 2008 zum Pokal. Wurde 2006 Weltmeister mit Italien © Getty Images

24 JAHRE: Ryan Giggs - Manchester United (1990 - 2014): Er gilt als DIE United-Legende schlechthin. Sage und schreibe 672 Spiele absolvierte der Waliser für die Red Devils. 2011 wurde er zum "Besten Spieler in der Geschichte von Manchester United" gekürt. 1999 rang er den Bayern in der Nachspielzeit den Champions-League-Titel ab © Getty Images