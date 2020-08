Offenes Duell zwischen MAD und Schalke - wer fährt zu den Worlds?

Am zweiten Wochenende der LEC-Playoffs geht es um den letzten europäischen Slot für die Worlds 2020. Rogue, G2 Esports, Fnatic sowie.Team X. Schalke und die MAD Lions im Check.

Von Null auf Hundert ist nicht aussagekräftig genug, um den Summer Split von Schalke 04 in der LEC zusammenzufassen. Mit einer Hypothek von zehn Niederlagen und nur einem Sieg starteten die Knappen den umjubelten Miracle Run und zogen ihn bis zum Ende durch.

Die letzte Hürde

Dabei ist das Ende noch gar nicht erreicht. Mit mittlerweile zehn Erfolgen am Stück gehört Königsblau zu den stärksten Teams der Liga und wird auch von Fnatic's Rekkles mehr als nur respektiert.

Nun wartet mit den MAD Lions eines der Top-Roster des gesamten Jahres. Im Frühling erreichten die jungen Wilden den dritten Platz hinter G2 und Fnatic, den regulären Summer Split beendeten Humanoid und Co. auf dem zweiten Rang hinter Rogue. Wunder oder Wahnsinn - was setzt sich am Ende durch?