DFL hofft auf Fan-Comeback im November - Politik trifft Entscheidung

Wann dürfen die Fans wieder in die Stadien pilgern? © Getty Images

Die Deutsche Fußball-Liga hofft auf eine Rückkehr der Fans ins Stadion noch in diesem Jahr - und will mit der Politik verbindliche Gespräche führen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will trotz der jüngsten Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels weiter mit der Politik an einer baldigen Zuschauer-Rückkehr noch in diesem Jahr arbeiten.